Гран При на Лас Вегас предложи едно от най-невероятните състезания в историята на Формула 1. Надпреварата на уличното трасе в американския град регистрира впечатляващите 352 изпреварвания и 35 смени на лидерската позиция, превръщайки се в истински спектакъл за феновете на моторните спортове.

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Данните бяха разпространени от официалната телевизионна платформа на Формула 1 - F1 TV. От Международната автомобилна федерация (ФИА) обаче отчетоха 34 смени на лидерската позиция.

По отношение на общия брой изпреварвания рекордът е безспорен. Досегашното върхово постижение беше 186 маневри за позиция по време на Гран При на Нидерландия през 2023 година. Така състезанието в Лас Вегас почти удвои предишното постижение.

Важно уточнение е, че не всички отчетени промени в позициите са резултат от реални изпреварвания на пистата. Според анализи на данните приблизително 260 от тях са били действителни маневри между пилотите. Останалите размествания са дошли вследствие на спиранията в бокса, завъртания, инциденти и отпадания.