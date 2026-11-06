Хамилтън обяви война на Льоклер: Няма да му се извиня

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън заяви, че няма да се извини за това, което е казал по адрес на съотборника си във Ферари Шарл Льоклер по време и след състезанието за Голямата награда на Мексико в неделя.

Люис Хамилтън изненада с първи полпозишън за Ферари във Формула 1

Британецът потегли от първа позиция на стартовата решетка, но още в първите завои на пистата „Ерманос Родригес" бе атакуван яростно от Льоклер. На четвъртия завой двамата пилоти на Ферари бяха принудени да напуснат трасето заради битката помежду си. Това свали Хамилтън до третото място, а Льоклер поведе, но получи наказание от 5 секунди. Битката между двамата позволи на Макс Ферстапен с Ред Бул да излезе на лидерската позиция, а след това и да спечели състезанието.

„Честно казано не ме интересува как се чувстват другите от това, което съм казал. Говоря със сърцето си, когато ме питат как съм. Никога няма да се извиня заради това, че съм истински. Няма да си мълча", каза Хамилтън пред репортери в Сао Пауло, където този уикенд ще се проведе състезанието за Голямата награда на Бразилия.

„Бях ядосан на това, което се случи, и все още съм. Трябва да проведем разговор. Можеше спокойно да вземем първо и второ място в Мексико, но по-важното е да направим така, че това да не се случва отново. Льоклер винаги прави така със своите съотборници. Питайте Карлос Сайнц и Себастиан Фетел", каза още Хамилтън.