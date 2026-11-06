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Увеличават ученическите стипендии с 20% през 2027 г., не са променяни от 2017 г.

Увеличават ученическите стипендии с 20% през 2027 г., не са променяни от 2017 г.
БТА

Отделно от това в проекта на бюджета са заложени още 5 млн. евро за стипендии на ученици, които се обучават в системата на професионалното и техническото образование

"Ученическите стипендии ще бъдат увеличени средно с 20% през 2027 г. За целта в проекта на държавния бюджет са предвидени допълнителни 5 млн. евро, като приоритет ще бъде повишаването на минималния им размер".

Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от депутата Ангел Янчев от „Възраждане“. По време на парламентарния контрол Янчев попита с колко ще бъдат увеличени средствата за ученически стипендии и какъв ще бъде новият им минимален размер през 2027 г. Той припомни, че на 14 октомври 2026 г. министър-председателят Румен Радев е обявил предстоящо увеличение на стипендиите.  

Оказва се, че размерът им не е променян от 2017 г. насам. Съгласно постановление №328 на Министерския съвет минималната месечна ученическа стипендия е 10,74 евро, а максималната – 30,68 евро. 

„От 2017 г. няма абсолютно никакъв ръст в ученическите стипендии“.

Министър Георги Вълчев обясни, че стипендиите се финансират основно със средства от държавния бюджет, като допълнително финансиране може да бъде осигурено и от бюджетите на училищата и съответните финансиращи органи.  Месечните стипендии се отпускат както за постигнати образователни резултати, така и по социални причини.

Предвидени са и еднократни помощи за ученици, които се нуждаят от подкрепа заради социални обстоятелства или са постигнали високи резултати. По думите на министъра Министерството на образованието и науката нееднократно е настоявало за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличаване на стипендиите

„С проекта на Закон за държавния бюджет за 2027 г. този въпрос беше поставен отново и в резултат на това се разчетоха допълнителни 5 милиона евро за стипендии на ученици“.

Той уточни, че предвидените средства ще позволят средно увеличение на стипендиите с 20%, като основният акцент ще бъде върху повишаването на минималния размер. 

Отделно от това в проекта на бюджета са заложени още 5 млн. евро за стипендии на ученици, които се обучават в системата на професионалното и техническото образование.  

Според министъра това е важна стъпка за насърчаване на професионалното обучение и подготовката на кадри, от които пазарът на труда има все по-голяма нужда. 

От „Възраждане“ обаче настояват за по-сериозно увеличение. Депутатът Ангел Янчев заяви, че партията от една година настоява за 100% ръст на ученическите стипендии, които определи като „смешни и унизителни“ заради ниския им размер.

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