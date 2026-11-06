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"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов
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Бившият кмет на София си спомни за дългогодишното им приятелство и определи твореца като човек с огромна свободна душа, прям характер и силно присъствие

Бившият кмет на София Йорданка Фандъкова се сбогува с Вежди Рашидов с емоционална публикация в социалните мрежи. В нея тя сподели лични спомени за приятелството им и отдаде почит на неговия характер и творческо наследство.

"Вежди беше силата, която превръща бронза и камъка в образи, в страст и емоция. Прям, истински и с огромна свободна душа“, написа Фандъкова в личния си профил във Facebook.

Тя разказа, че двамата са изградили приятелството си в трудни моменти и при вземането на тежки решения.

"Изградихме приятелството си в трудни моменти и при тежки решения“, сподели бившият столичен кмет.

В думите ѝ личи както уважението към творчеството на Рашидов, така и личната загуба от неговата кончина.

"Днес светът е малко по-тих без гласа му, но създаденото от него остава“, написа още Йорданка Фандъкова.

Тя завърши посланието си с думите "Светъл да е пътят му!“ и поднесе искрени съболезнования на семейството му.

Вежди Рашидов оставя след себе си богато художествено наследство като скулптор и дългогодишно присъствие в обществения и политическия живот на България. Той е бил министър на културата в две правителства и председател на 48-ото Народно събрание.

Публикацията на Фандъкова е сред посланията в памет на твореца, с които негови близки, колеги и обществени личности изразяват почитта си към него.

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