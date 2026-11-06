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Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември в Народния театър „Иван Вазов"

Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември в Народния театър „Иван Вазов"

Поклонението ще бъде в Народния театър „Иван Вазов"

Поклонението пред скулптора Вежди Рашидов, който почина днес след кратко боледуване, ще бъде на 12 ноември, четвъртък, от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов", съобщиха за БТА близките на твореца.

Големият български скулптор, депутат, общественик и председател на 48-ото Народно събрание почина на 74-годишна възраст тази сутрин след сърдечен удар.

Рашидов беше два пъти министър на културата - от юли 2009 г. до март 2013 г. и от ноември 2014 г. до 2017 г. Рашидов беше депутат в седем парламента. На 21 октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание и заемаше поста до февруари 2023 г. В 49-ото Народно събрание бе депутат от ГЕРБ-СДС. 

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е син на известната народна певица Кадрие Латифова, наричана „Славея на Родопите“. След смъртта на майка си през 1962 г., когато е на 11 години, живее и учи в сиропиталището в с. Студен кладенец, Хасковско. 

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