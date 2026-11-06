Велислава Петрова: Важно е да видим от Скопие готовност за политически наратив, който не е антибългарски

Важно е да видим от Република Северна Македония (РСМ) готовност за политически наратив, който не е антибългарски. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на парламентарния контрол.

Министърът отговори на въпрос на депутата Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС относно поддържане на двустранен диалог на високо равнище между представители на България и Република Северна Македония за процеса на европейска интеграция.

"Надяваме се те да намерят политическата логика и подход, който да им даде възможност да базират своето членство на различна теза от антибългарската", каза Петрова, като изтъкна, че диалогът ще е труден, докато това не се случи.

Тя определи като несъстоятелни всякакви твърдения, че има възможност за допълнителни искания от България или за промяна във вече утвърдената позиция спрямо РСМ, предава БТА.

"В диалога с Република Северна Македония правителството и Министерството на външните работи са водени от консенсуса от 2022 г. и последващите решения на българския парламент, които ясно показват каква е българската позиция", заяви Велислава Петрова.