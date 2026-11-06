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Лос Анджелис Лейкърс натири първородния син на ЛеБрон Джеймс

Лос Анджелис Лейкърс натири първородния син на ЛеБрон Джеймс
БТА

22-годишният Брони Джеймс има само 12 минути игра от началото на сезона в НБА

Ръководството на Лос Анджелис Лейкърс отново изпрати гарда Брони Джеймс в дъщерния си отбор от Лигата за развитие на НБА (G-League) . Заедно с него, към състава на Коучела Вали Лейкърс се присъединява и избраният в първия кръг на драфта Камерън Кар.

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

През своята тригодишна професионална кариера първородният син на ЛеБрон Джеймс често се движи между НБА и лигата за развитие. От началото на настоящия сезон Лейкърс записаха седем победи и две загуби, но Брони получаваше шансове за изява единствено в протоколни минути при решени мачове. Той взе участие в пет двубоя, прекарвайки средно по 2,4 минути на паркета с показатели от 0,8 точки на среща, въпреки че привържениците по трибуните редовно скандираха името му в края на срещите.

Лейкърс задържаха Брони в състава си дори след трансфера на баща му във Филаделфия 76ърс през изминалото лято. Въпреки това младият баскетболист е записал едва 74 мача за три сезона в НБА. В същото време изявите му в Джи лигата през последните две години са значително по-продуктивни, като там той регистрира средно по 18,4 точки и 4,4 асистенции на мач.

 

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