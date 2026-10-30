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Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА
БТА

19-годишният Камерън Бузър стана най-младото крило с трипъл-дабъл в историята на лигата

Камерън Бузър нахлу с гръм и трясък в НБА и още в петия си мач успя да подобри брадясл рекорд на ЛеБрон Джеймс. 19-годишният Бузър се превърна в най-младото крило в историята на лигата, което успява да направи трипъл-дабъл. Тийнейджърът вкара 18 точки, към които добави по 12 борби и асистенции. Неговият Мемфис Гризлис победи Портланд Трейл Блейзърс със 124:103.

Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА

Почти 22 години по-късно този рекорд падна, а под светлините на прожекторите е младежът Бузър. Това обаче е постижение само за позицията крило. Иначе Бузър се нареди на второ място във вечната ранглиста след Джош Гиди, който преди четири години направи трипъл-дабъл на 19 години и 84 дни.

Бузър затвърждава статута си на един от най-добрите новобранци в лигата. Избран под номер 3 в тазгодишния драфт, той е постигал средно по един дабъл-дабъл в първите си пет мача в лигата, като е отбелязвал 15,4 точки, 10,8 борби и 6,2 асистенции, като същевременно е стрелял с 32,4% успеваемост от игра и 34,4% от тройка.

 

 

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