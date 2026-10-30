Нови правила в аптеките от 1 ноември: Как ще се отпускат лекарствата по Здравна каса

От 1 ноември 2026 г. се въвежда нов контрол върху отпускането на лекарства, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Националната здравноинформационна система (НЗИС) ще извършва автоматични проверки в реално време, за да установява несъответствия между лекарствените продукти и данните в електронните рецепти.

Промяната има за цел да предотврати неправомерни плащания от бюджета на Здравната каса, като нарушенията ще бъдат установявани още в момента на отпускането на лекарствата, вместо месеци по-късно при последващи проверки.

Новите мерки идват след съвместни инспекции на НЗОК, Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Икономическа полиция към МВР.

При специализирани проверки в 21 аптеки в 12 области на страната са установени нарушения, при които неоснователно получените средства от бюджета на Касата надхвърлят 1 млн. евро.

С новата система се променя начинът, по който аптеките обработват електронните рецепти. При отпускането на лекарството аптечният софтуер ще сканира двуизмерния (2D) код върху опаковката и автоматично ще изпраща съдържащия се в него продуктов код към Националната здравноинформационна система.

След това системата ще сравнява получената информация с данните за предписаното лекарство.

Ако бъде установено несъответствие между физическата опаковка и отчетения лекарствен продукт, системата ще генерира съобщение за грешка и ще отхвърля трансакцията. Така отпускането няма да може да бъде финализирано, докато разминаването не бъде отстранено.

До момента подобни нарушения са били установявани при последващи проверки, понякога месеци след извършването на плащанията. Новият механизъм позволява контролът да се осъществява непосредствено на аптечното гише, преди приключването на продажбата.

Контролният модул е разработен от „Информационно обслужване“ АД и надгражда автоматичното отчитане на изпълнените рецепти, въведено в началото на 2026 година.

Според данни на дружеството досегашните дигитални механизми за отчитане и контрол при предписване вече са довели до намаляване на грешките при отпускане на лекарства по НЗОК с над 98%.

От Българския фармацевтичен съюз също потвърдиха във Facebook, че новата предварителна проверка започва от 1 ноември. Тя ще установява дали кодът на отпусканата опаковка съответства на лекарствения продукт, посочен в рецептата.

За пациентите промяната означава, че проверката ще се извършва още при получаването на лекарството в аптеката. При установено разминаване отпускането ще бъде блокирано, докато данните не бъдат коригирани.

От НЗОК посочват, че основната цел е да се ограничат злоупотребите и да се гарантира, че публичните средства се използват за действително отпуснатите и правилно отчетени лекарствени продукти.