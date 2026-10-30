Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

Турция продължава да укрепва позициите си сред водещите туристически дестинации в света, след като приходите от туризъм достигнаха рекордните 51,3 млрд. долара през първите девет месеца на 2026 г. Това представлява увеличение от 2,4% спрямо същия период на миналата година, пишат местни медии.

Особено добри резултати са отчетени през третото тримесечие, когато постъпленията от туристическия сектор са нараснали с 5% и са достигнали 25,5 млрд. долара.

Данните бяха представени в Истанбул от министъра на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой. Той отбеляза, че туристическият сектор е постигнал тези резултати въпреки сериозните предизвикателства пред международните пътувания. Сред факторите, повлияли на туристическия поток, са конфликтите в региона, ограниченията във въздушното пространство и поскъпването на енергоносителите и самолетните билети.

Според министъра резултатите са свързани с предприетите през последните години мерки за повишаване на устойчивостта на туристическия сектор, разширяване на пазарите и разнообразяване на предлаганите туристически услуги.

Положителна тенденция се наблюдава и при продължителността на престоя и разходите на посетителите. Средният престой в страната се е увеличил с 0,3% до 10,34 нощувки, а средният разход за една нощувка е нараснал с 4,6% до 107,7 долара.

Общият брой на посетителите в Турция за периода януари–септември е достигнал 49,1 милиона души.

Най-много туристи са пристигнали от Русия – 5,70 милиона души. Германия заема второ място с 5,17 милиона посетители, а Великобритания е на трета позиция с 3,20 милиона.

За следващия период турските власти планират да засилят усилията си за привличане на туристи от пазари с висок потенциал, включително Северна и Южна Америка, Канада, Източна Азия, Африка и Океания.