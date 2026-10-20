България се кандидатира за нов мандат в ръководството на световния туризъм

България официално издигна кандидатурата си за нов мандат в Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) за периода 2027-2031 г. Това съобщиха от Министерството на туризма.

Министърът на туризма Илин Димитров определи кандидатурата като възможност страната ни да продължи участието си в управлението на международната организация и да надгради постигнатото до момента.

"Работим за това България да има реален принос към решенията за бъдещето на туризма. Зад кандидатурата ни стоят силни международни партньорства и събития, които ще осъществим" заяви Димитров.

България е член на Световната организация по туризъм от 1976 г., а за последно е избрана в Изпълнителния съвет през 2023 г. С новата кандидатура страната ни цели да продължи участието си в ръководния орган до 2031 г.

"Участието ни в организацията, която взема ключовите решения за световния туризъм, трябва да носи конкретни резултати за страната ни" подчерта министърът.

Пет основни приоритета са заложени в българската кандидатура - устойчив туризъм, инвестиции и иновации, образование и квалификация, развитие на регионални туристически маршрути и използване на данни при вземането на решения.

Сред заявените цели е и разширяването на сътрудничеството между държавите членки, както и осъществяването на съвместни международни инициативи в туристическия сектор.

Кандидатурата предстои да бъде разгледана в рамките на процедурите на организацията. България все още не е избрана за мандата 2027-2031 г.