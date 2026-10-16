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Илин Димитров очаква 15-20 млн. евро за регионална туристическа реклама

Илин Димитров очаква 15-20 млн. евро за регионална туристическа реклама
Снимка: БТА

Включването на апартаментите за краткосрочно настаняване в ЕСТИ трябва да увеличи приходите от туристически данък, половината от които се планира да се насочват към реклама и свързаност

Включването на местата за краткосрочно настаняване в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) ще увеличи значително приходите от туристически данък. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров на брифинг пред журналисти.

Той участва в конференцията "Българските храна и вино - ключов фактор за развитието на туризма и конкурентоспособността на дестинацията", която се провежда в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Форумът е организиран съвместно с Националния борд по туризъм и с институционалното партньорство на Министерството на туризма.

По думите на Димитров основната цел е да се подобри отчетността в сектора, тъй като значителна част от апартаментите, предлагани чрез онлайн платформи за краткосрочно настаняване, не присъстват в съответните регистри.

"Целим изсветляване на сектора", каза министърът.

Той обясни, че след като бъде постигната по-добра отчетност, от следващата година се предвижда половината от приходите от туристическия данък да се използват за подобряване на свързаността и за реклама на туристическите дестинации.

Според Димитров кметовете ще трябва да насочват тези средства към популяризиране на местата, за които отговарят. Така рекламата ще се децентрализира, а местните общности ще получат по-активна роля в представянето на България пред туристите.

"В момента, в който изсветлим сектора, планираме от следващата година 50 процента от туристическия данък да бъде изразходван за две неща - за свързаност и за реклама", подчерта министърът.

"Това е децентрализиране на рекламата и даване на възможността местните общности да участват много активно в облика на страната пред всички туристи, които ни посещават", допълни Илин Димитров.

Според министъра промяната може да осигури допълнителни 15-20 млн. евро за реклама на регионално ниво. Той посочи, че целта е рекламните дейности да станат по-активни и да се разпределят по-ефективно между отделните дестинации.

Попитан дали ударите срещу търговски кораби в Черно море се отразяват на туристическия сектор, Димитров подчерта значението на сигурността за пътуванията.

"Туризмът обича мира и спокойствието", отговори той.

Министърът заяви, че към момента няма основания за притеснение, тъй като основната част от ранните записвания за предстоящия туристически сезон все още не е започнала.

"Към момента няма основание за притеснение, все още ранните записвания не са започнали в основната си част, така че аз не виждам поводи за притеснение", каза Димитров.

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