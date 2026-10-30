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Бедствено положение в Козлодуй: Водата е негодна за пиене и готвене

Бедствено положение в Козлодуй: Водата е негодна за пиене и готвене
Pixabay

Заради превишени нива на хром властите организират 13 пункта за питейна вода, които ще бъдат снабдявани с цистерни

Бедствено положение е обявено в Козлодуй заради повишено съдържание на хром във водата от водопроводната мрежа. Здравните власти забраниха използването ѝ за пиене и приготвяне на храна, след като лабораторни изследвания установиха превишаване на допустимите стойности, съобщава БНТ.

Според резултатите от проверките концентрацията на хром във водата е между 80 и 90 микрограма на литър при допустима стойност от 50 микрограма на литър. Това означава, че на места съдържанието на елемента е с до 80% над определената норма.

Заради установеното замърсяване институциите предприемат спешни мерки за осигуряване на безопасна питейна вода за жителите на града.

Предвижда се разполагането на 13 пункта за снабдяване с питейна вода, като за целта ще бъдат използвани съдове с вместимост по 1,5 кубически метра.

"В момента сме взели решение с осигуряването на 13 куба по кубик и половина, които ще бъдат разположени на съответните места в Козлодуй и ще бъдат снабдявани с питейна вода“, заяви областният управител на Враца Росен Михайлов пред БНТ.

За зареждането на пунктовете ще бъдат осигурени общо три цистерни. Общината разполага с една, а допълнителни две ще бъдат предоставени със съдействието на АЕЦ "Козлодуй“ и Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци“.

"Проведохме разговор с АЕЦ "Козлодуй“ и ДП РАО, от които ще получим още две цистерни от тях. Ние имаме налична една цистерна, т.е. общо три цистерни, които ще захранват тези 13 пункта“, обясни кметът на общината Маринела Николова.

Обявяването на бедственото положение следва вече наложената забрана за използване на чешмяната вода за пиене и готвене. Новата мярка позволява организирането на допълнителни действия за снабдяване на населението с вода.

Към момента не е посочен срок, в който водата от водопроводната мрежа отново ще бъде разрешена за питейни нужди.

До официалното отпадане на забраната жителите на Козлодуй не трябва да използват чешмяната вода за пиене и приготвяне на храна. За тези нужди следва да използват вода от осигурените пунктове или друга безопасна питейна вода.

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