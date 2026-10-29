"Младост 1" без топла вода от 2 октомври: Жителите готвят колективен иск

Жители на столичния квартал "Младост 1“ са без топла вода от 2 октомври заради авария по топлопреносната мрежа. Продължителното прекъсване предизвика недоволство сред засегнатите домакинства, които се притесняват, че проблемите могат да продължат и през зимните месеци. След множество жалби до институциите хората вече подготвят колективен съдебен иск.

Пред NOVA NEWS адвокат Инна Бояджиева обясни, че авариите в района са чести, а според нея основната причина е остарялата инфраструктура и липсата на трайни решения.

"От 2 октомври до момента изобщо няма топлоподаване. Ремонтите са много чести, а проблемът е остарялата мрежа. Когато се спука тръба, се поставя скоба, вместо да се отстрани причината“, заяви Бояджиева.

Тя определи ситуацията като управленски проблем и настоя за намеса на енергийния министър, както и за поемане на отговорност от ръководните органи.

Липсата на топла вода създава сериозни затруднения за семействата с малки деца и възрастните хора.Засегнати са и училища и детски градини в района, където ежедневните хигиенни нужди също са затруднени.

"Децата са без топла вода, а парно няма. Мият си ръцете със студена вода. Това са елементарни нужди“, разказа жител на квартала.

Според адвокат Бояджиева вече са подадени жалби до "Топлофикация София“, омбудсмана, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Въпреки предприетите действия проблемът остава нерешен, а засегнатите граждани възнамеряват да потърсят правата си и по съдебен ред.

Недоволството е насочено и към управлението на общинското дружество. Един от жителите постави въпроса за отговорността на Столичната община като собственик на "Топлофикация София“ и изрази съмнения относно начина, по който се управлява компанията.

От "Топлофикация София“ излязоха с официална позиция, в която обясняват, че отстраняването на аварията изисква мащабни строително-монтажни дейности, включително изкопни работи.

От дружеството посочват, че топлопреносната мрежа в района е на повече от 35 години, което създава предпоставки за чести повреди и усложнява ремонтите.

"При отстраняването на един пробив нерядко възникват нови повреди в други участъци, което налага промени в сроковете“, обясняват от компанията.

Според дружеството именно състоянието на инфраструктурата е сред основните причини за продължителното прекъсване на услугата.

От "Топлофикация София“ уверяват, че аварийните екипи продължават работа по възстановяването на топлоподаването във възможно най-кратък срок. Компанията поднесе извинения на засегнатите жители за причинените неудобства.

Към момента обаче не е посочена конкретна дата за окончателното възстановяване на топлоподаването, а жителите на "Младост 1“ продължават да очакват решение на проблема на фона на наближаващия зимен сезон.