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Ливърпул и Манчестър Сити оцеляха след дузпи, Борнемут продължава да лети

Ливърпул и Манчестър Сити оцеляха след дузпи, Борнемут продължава да лети
АП/БТА

Рули спаси два наказателни удара срещу Брайтън, а „червените“ отстраниха Челси след нова драматична серия на „Анфийлд“

Ливърпул и Манчестър Сити се класираха за четвъртфиналите на Купата на лигата в Англия след победи с дузпи. „Червените“ отстраниха Челси с 6:5 след равенство 1:1, докато Сити надделя над Брайтън с 4:3 при наказателните удари след 2:2 в редовното време.

На „Анфийлд“ Джо Гомес реализира решителната дузпа за Ливърпул, а след него Уесли Фофана пропусна за Челси. Така бившият полузащитник на мърсисайдци Шаби Алонсо претърпя трета загуба като треньор на стадиона на бившия си отбор.

Победата напомни за финала на „Уембли“ преди четири години, когато Ливърпул също надделя над Челси след дълга серия дузпи - тогава с 11:10.

В Манчестър героят за Сити беше резервният вратар Херонимо Рули, който отрази ударите на Ясин Аяри и Луис Дънк. Домакините на два пъти наваксаха изоставане, преди да стигнат до дузпите.

Малик Ялкуе откри за Брайтън, а Матео Ковачич изравни преди почивката. Джорджинио Рютер отново изведе гостите напред и по-късно удари гредата, но Витор Рейс възстанови равенството след пряк свободен удар на Раян Черки.

Борнемут продължи силната си серия с победа над Астън Вила с 3:0 и достигна до четвъртфиналите за първи път от осем сезона. Амин Адли, Луис Кук и Алваро Родригес се разписаха за тима на Марко Розе, който записа пети пореден успех във всички турнири.

Кристъл Палас също продължава напред след победа с 1:0 като гост на Фулъм. Единственото попадение на „Крейвън Котидж“ отбеляза Еди Нкетия през първото полувреме.

Съндърланд се класира за следващия кръг след успех с 3:2 над Брентфорд. Чемсдайн Талби, Тимур Тутиеров и Малик Фофана вкараха за домакините в рамките на десет минути през първата част, а Калъм Уилсън и бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго се разписаха за гостите.

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