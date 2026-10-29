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Промениха програмата на открито за националния празник на Турция заради опасно време

Промениха програмата на открито за националния празник на Турция заради опасно време
Личен архив

Издадени бяха предупреждения за жълт и оранжев код за очаквани порои

Промениха програмата на открито за националния празник на Турция заради очаквано опасно време, предават турските медии. 

Обявен е жълт код в 25 от общо 81 окръга на страната за очаквани проливни дъждове, както и оранжев код в други 4 окръга.

Министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи също съобщи в социалната мрежа Екс, че днес, в Деня на републиката, в различни региони се очакват силни проливни дъждове и гръмотевични бури.

За окръзите Мугла, Анталия, Мерсин и Адана е издадено предупреждение с оранжев код, посочи Чифтчи и призова гражданите да бъдат предпазливи заради риск от наводнения, порои, мълнии и силни ветрове.

В координация с Дирекция за управление при извънредни ситуации (AFAD) предприемаме необходимите мерки срещу евентуални рискове и следим отблизо развоя на събитията. Умолявам нашите граждани да се въздържат от ситуации, които биха могли да застрашат живота и имуществото им. Нека не забравяме, навременните мерки спасяват живот. Нека Господ пази страната ни и нашия скъп народ от всякакви бедствия“, написа Чифтчи.

Във връзка с това предупреждение за силни валежи и лошо време, в редица турски медии беше съобщено за отменени или променени събития около честванията.

В южните и крайбрежните региони на страната, включително области под оранжев код като Мугла, Анталия, Мерсин и Адана, както и в редица общини в района на Егейско и Средиземно море, общинските концерти на открито и диджей партита бяха официално отменени или пренесени в закрити зали.

В Анкара бяха отменени планираните вечерни шествия с факли и пешеходни паради на открито в няколко общини.

 

 

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