Промениха програмата на открито за националния празник на Турция заради опасно време

Промениха програмата на открито за националния празник на Турция заради очаквано опасно време, предават турските медии.

Обявен е жълт код в 25 от общо 81 окръга на страната за очаквани проливни дъждове, както и оранжев код в други 4 окръга.

Министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи също съобщи в социалната мрежа Екс, че днес, в Деня на републиката, в различни региони се очакват силни проливни дъждове и гръмотевични бури.

За окръзите Мугла, Анталия, Мерсин и Адана е издадено предупреждение с оранжев код, посочи Чифтчи и призова гражданите да бъдат предпазливи заради риск от наводнения, порои, мълнии и силни ветрове.

„В координация с Дирекция за управление при извънредни ситуации (AFAD) предприемаме необходимите мерки срещу евентуални рискове и следим отблизо развоя на събитията. Умолявам нашите граждани да се въздържат от ситуации, които биха могли да застрашат живота и имуществото им. Нека не забравяме, навременните мерки спасяват живот. Нека Господ пази страната ни и нашия скъп народ от всякакви бедствия“, написа Чифтчи.

Във връзка с това предупреждение за силни валежи и лошо време, в редица турски медии беше съобщено за отменени или променени събития около честванията.

В южните и крайбрежните региони на страната, включително области под оранжев код като Мугла, Анталия, Мерсин и Адана, както и в редица общини в района на Егейско и Средиземно море, общинските концерти на открито и диджей партита бяха официално отменени или пренесени в закрити зали.

В Анкара бяха отменени планираните вечерни шествия с факли и пешеходни паради на открито в няколко общини.