Протести в Косово с искане на оставките на правосъдния и вътрешния министър

И днес ще продължат протестите в Косово с искане на оставките на министъра на правосъдието на Косово Доника Гървала и косовския вътрешен министър Джелял Свечля след убийството на 49-годишна жена от неин роднина, съобщават косовски медии.

Случаят предизвика широка обществена реакция, тъй като преди да бъде убита, Арлинда Зекай неколкократно е съобщавала за домашно насилие и е търсила помощ от институции, отбелязва БТА.

По информация на новинарската агенция „Економия онлайн“ както вчера, така и днес протестът, организиран от групата от косовски активисти Колектив за феминистична мисъл и действие, ще се започне в 16 ч. местно време (17 ч. бълг. вр.) в центъра на Прищина.

Вчера стотици хора протестираха в косовската столица с призиви за справедливост и институционална отговорност след убийството на Арлинда Зекай. Те проведоха шествие от централния площад „Захир Паязити“ към сградите на Министерството на правосъдието, Прокурорския съвет на Косово, Съдебния съвет на Косово, косовската полиция и на правителството и настояха за оставките на правосъдния и вътрешния министър на Косово, на които организаторите приписват политическата отговорност във връзка с убийството на Арлинда.

Протестиращите вчера настояваха и за разследване и наказателно преследване на отговорните длъжностни лица, включително представители на прокуратурата, съдилищата и Центъра за социална работа, ако се установи, че те са пренебрегнали задълженията си. Те поискаха справедливост за всички жертви на домашно насилие и присъди за извършителите, информира вестник „Коха диторе“.

Според статистика на албанската редакция на Радио Свободна Европа Арлинда Зекай е осмата жена, убита от свои роднини в Косово само тази година, и 67-ата от 2010 г. насам,

Арлинда Зекай беше убита в неделя вечерта в дома си в село Витомирица, близо до западния косовски град Пея, малко след като се прибрала от полицейското управление, където съобщила за домашно насилие. Три дни по-рано жената поискала от местен прокурор да се намеси, за да спаси живота ѝ.