Парламентарните избори в Сърбия ще бъдат повторени в 53 секции

Парламентарните избори в Сърбия ще бъдат повторени в 53 избирателни секции на 1 ноември, реши Републиканската избирателна комисия.

Гласуването ще се проведе от 7:00 до 20:00 часа местно време (от 8:00 до 21:00 ч. бълг. вр.).

Председателят на комисията Владимир Димитриевич уточни, че вотът ще бъде повторен в 31 секции, в които резултатите не са могли да бъдат установени, както и в 22 секции, където гласуването е било анулирано.

Комисията е взела решение за отпечатването на 24 438 бюлетини за повторния вот.

Секциите с неустановени резултати са в Алексинац, Бачка Топола, Бойник, Владичин Хан, Инджия, Коцелиева, Кула, Куршумлия, Майданпек, Чуприя, Суботица и Шид.

Гласуването е било анулирано в секции в Алексинац, Бабушница, Бачка Топола, Земун, Крушевац, Куршумлия, Лозница, Лиг, Нови Пазар, Петровац на Млава, Пирот, Пожаревац, Прокупле, Тръстеник и Чуприя.