Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Антонио Коща: Мястото на Сърбия е в Европейския съюз

Антонио Коща: Мястото на Сърбия е в Европейския съюз
АР/БТА

Председателят на Европейския съвет поздрави Илия Сърданович за изборния успех и призова за бързо сформиране на ново правителство

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави Илия Сърданович, водач на „Студентска листа – Студентите печелят“, за победата на формацията на парламентарните избори в Сърбия.

В публикация в социалната мрежа X Коща определи разговора си със Сърданович като добър и подчерта, че следващите важни стъпки са бързото конституиране на парламента и сформирането на ново правителство. Той призова за мирен преход на властта и пълно зачитане на изборните резултати.

„Мястото на Сърбия е в Европейския съюз. Готови сме да подкрепим европейския ѝ път, с ясен фокус върху реформите, изисквани от сръбския народ: върховенството на закона, борбата с корупцията и свободата на медиите“, написа председателят на Европейския съвет.

Според обявените резултати от парламентарния вот в неделя „Студентска листа – Студентите печелят“ е получила 53% от гласовете, което ѝ осигурява 141 места в парламента.

На второ място е коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ с 38,8% от гласовете и 103 депутатски мандата.

Още по темата

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Студентската листа печели 52,17% от гласовете на изборите в Сърбия, Вучич остава втори с 39,17%

Студентската листа печели 52,17% от гласовете на изборите в Сърбия, Вучич остава втори с 39,17%

Хърватия поиска от новата власт в Сърбия да отвори архивите и да поеме отговорност за войните през 90-те

Хърватия поиска от новата власт в Сърбия да отвори архивите и да поеме отговорност за войните през 90-те

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Сърбия разследва външния министър и посланици за нарушения на избирателните права на диаспората

Сърбия разследва външния министър и посланици за нарушения на избирателните права на диаспората

Джокович след изборите в Сърбия: Гордея се със студентите

Джокович след изборите в Сърбия: Гордея се със студентите

Буркани, ритници и ухапване: 88-годишна жена в Хърватия нападна полицаи

Буркани, ритници и ухапване: 88-годишна жена в Хърватия нападна полицаи

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Водещи

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

  • Преди 11 минути
Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

  • Преди 13 минути
50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

  • Преди 29 минути
Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

  • Преди 31 минути
Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

  • Преди 38 минути
ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

  • Преди 40 минути
Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

  • Преди 48 минути
Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

  • Преди 54 минути
Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

  • Преди 55 минути
Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

  • Преди 60 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който различният отговор прекъсва стария сценарий

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който различният отговор прекъсва стария сценарий

  • Преди 1 час