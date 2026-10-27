Антонио Коща: Мястото на Сърбия е в Европейския съюз

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави Илия Сърданович, водач на „Студентска листа – Студентите печелят“, за победата на формацията на парламентарните избори в Сърбия.

В публикация в социалната мрежа X Коща определи разговора си със Сърданович като добър и подчерта, че следващите важни стъпки са бързото конституиране на парламента и сформирането на ново правителство. Той призова за мирен преход на властта и пълно зачитане на изборните резултати.

„Мястото на Сърбия е в Европейския съюз. Готови сме да подкрепим европейския ѝ път, с ясен фокус върху реформите, изисквани от сръбския народ: върховенството на закона, борбата с корупцията и свободата на медиите“, написа председателят на Европейския съвет.

Според обявените резултати от парламентарния вот в неделя „Студентска листа – Студентите печелят“ е получила 53% от гласовете, което ѝ осигурява 141 места в парламента.

На второ място е коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ с 38,8% от гласовете и 103 депутатски мандата.