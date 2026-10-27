След изборната загуба в Бразилия: Флавио Болсонаро замина за САЩ

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро е заминал за САЩ след загубата си на президентските избори в неделя, като според двама бразилски служители е отказал да изпълни разпореждане на Върховния съд да предаде паспортите си, съобщи Ройтерс.

Посолството на САЩ в Бразилия не е отговорило на запитването на агенцията за коментар. Адвокатът на сенатора също е отказал да коментира случая.

Смятан за един от основните претенденти за президентския пост, Болсонаро загуби вота от левия кандидат и настоящ държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва. Ден преди това му бил даден срок от 24 часа да предаде паспортите си във връзка с разследване за пране на пари — обвинение, което той отрича. По информация на други двама служители срокът е изтекъл, а документите му са били анулирани.

Бащата на Флавио — бившият президент Жаир Болсонаро — също замина за САЩ, след като не призна поражението си от Лула да Силва на изборите през 2022 г. По-късно той се върна в Бразилия, където беше осъден на 27 години затвор за планиране на държавен преврат.

Флавио Болсонаро все още не е признал официално изборната си загуба. В неделя той заяви, че ще поиска анулиране на резултатите заради предполагаеми нередности при гласуването. На следващия ден обаче неговата Либерална партия обяви, че признава победата на Лула да Силва.

Високопоставен представител на федералната полиция заяви, че сенаторът не е напуснал страната през нито един от официалните гранични пунктове.

По-малкият му брат Едуардо Болсонаро, който живее в САЩ, беше заявил още преди изборите, че евентуална загуба би наложила Флавио да напусне Бразилия.