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ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа
БТА

Двете кандидатпрезидентски двойки ще разполагат с по 10 минути ефирно време в БНТ и БНР в последния ден от предизборната кампания

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще проведе в сряда, 28 октомври, жребий за определяне на поредността на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент, които ще участват в балотажа на 1 ноември.

Жребият ще започне в 10:30 часа в сградата на Народното събрание, съобщиха от ЦИК.

Кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев ще имат право на обръщения в ефира на Българската национална телевизия и Българското национално радио на 30 октомври, последния ден от предизборната кампания.

За всяка от двете двойки е предвидено ефирно време до 10 минути.

Жребият ще бъде публичен, като имената на кандидатите и организациите, които са ги издигнали, ще бъдат поставени в еднакви пликове. Редът на изтеглянето им ще определи последователността на обръщенията.

Припомняме, че на първия тур Йотова и Вълчев получиха 528 951 действителни гласа, а Гюров и Кандев - 486 232. Разликата между двете двойки е 42 719 гласа.

Вторият тур на президентските избори ще се проведе в неделя, 1 ноември.

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