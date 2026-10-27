Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

Подкрепата на младите избиратели, европейската ориентация на България и възможното преразпределение на гласовете преди балотажа предизвикаха остър дебат между проф. Николай Овчаров от инициативния комитет на Илияна Йотова и доц. Георги Лозанов от инициативния комитет на Андрей Гюров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според Овчаров президентските избори са преди всичко мажоритарни и подкрепата за кандидатите не бива да се свежда до партийни договорки.

"На втория тур аз разчитам на подкрепата на всички български граждани. Въобще не се обръщам към тази или онази партия", заяви той.

Лозанов от своя страна изрази мнение, че Гюров може да привлече повече млади избиратели, както и част от симпатизантите на ГЕРБ, разочаровани от модела "Борисов–Пеевски".

"Младите хора на площада са европейски хора, искат ясен европейски знак", подчерта той.

Овчаров оспори възможността избирателите на ГЕРБ да подкрепят кандидат, зад когото стоят политически формации, критикували остро партията.

"Не виждам как гербаджиите ще гласуват за Гюров. След всички обиди, които са претърпели, аз лично съм обиден", коментира професорът.

Разногласията продължиха и по темата за Русия и войната в Украйна. Лозанов разкритикува Йотова заради според него недостатъчно ясното ѝ разграничаване от позициите на Румен Радев, докато Овчаров настоя, че тя вече е определяла Русия като агресор.

Двамата обсъдиха и помилванията, извършени от Йотова. Лозанов постави въпроса за моралните основания на решенията, а Овчаров защити процедурата по вземането им.

Спор предизвика и връщането на останките на цар Самуил в България по време на предизборната кампания. Според Лозанов събитието може да бъде използвано за политическа агитация, докато Овчаров го определи като изключително важно за страната и подчерта, че Йотова няма отношение към решението за връщането им.