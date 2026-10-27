Левон Хампарцумян и Емануил Йорданов за битката президентския пост: Какви са шансовете на Йотова и Гюров

Официалните данни за избирателната активност не отразяват напълно реалната ситуация заради броя на избирателите в списъците. Това посочиха пред БТВ Левон Хампарцумян от инициативния комитет на Андрей Гюров и Емануил Йорданов от инициативния комитет на Илияна Йотова.

„Истинският брой на избирателите не е шест милиона и колкото там се водят по списък, а е много по-малък. Така че тези 20 и не знам колко процента всъщност са повече“, заяви Хампарцумян.

Според Йорданов част от хората са пропуснали първия тур с намерението да гласуват на балотажа.

Левон Хампарцумян смята, че един от факторите, които работят срещу Илияна Йотова, е представянето на правителството и премиера.

„По-слабо е от очакваното, а тъй като тя е подкрепена от тях, това не ѝ носи допълнителни точки, по-скоро обратното“, коментира той.

Хампарцумян критикува и реакцията на председателя на Народното събрание във връзка със случая с журналистката Соня Колтуклиева.