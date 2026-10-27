Новият треньор на Септември: Сигурен съм, че ще се подобряваме

Новият треньор на Септември София Младен Кашчелан говори след загубата с 0:2 от Черно море във Варна. Черногорецът сподели, че неговият отбор е имал шансове, но не е успял да се разпише. Той добави, че столичани ще се подобряват.

"Няма да търся извинение за това, което се случи - за терена и пътуването. В нашия тим е проблемът. Имахме шансове, но не успяхме да вкараме гол. Трябва да се подготвим за това, което предстои. Сигурен съм, че ще се подобряваме", започна Кашчелан.

"В тези три дни свършихме добра работа. Играчите искаха да вкарат, но това е футболът. Ако бяхме вкарали три гола, никой нямаше да говори за тези пропуски", добави той.

"Искам да видя, че играчите започват да разбират моята философия за игра. Искам да сме по-агресивни, за да се поздравим с трите точки", каза Кашчелан за предстоящия мач с Арда.