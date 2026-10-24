Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Септември София официално обяви Младен Кашчелан за нов старши треньор на представителния отбор. Назначението беше потвърдено чрез публикация в социалните мрежи на клуба.

В щаба на черногорския специалист влизат помощник-треньорът Едуард Щайнбрехер, помощникът и анализатор Антонио Петков, треньорът на вратарите Христо Николов и кондиционният треньор Мартин Филипов.

Кашчелан е бивш национал на Черна гора с 25 мача за представителния тим. Във футболната си кариера е носил екипите на Карлсруе, Ягелония, Лудогорец, Арсенал Тула, Тосно, Тамбов и Балтика.

Той познава българския футбол от престоя си в Лудогорец през сезон 2011/12, когато разградчани спечелиха шампионската титла и Купата на България.

Треньорската му кариера включва работа в щаба на Пари Нижни Новгород със Сергей Юран и Саша Илич, както и период начело на Сокол Саратов. През май 2026 година Кашчелан придоби лиценз UEFA Pro.