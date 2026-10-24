Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София
Facebook/ FC Septemvri Sofia

Младен Кашчелан застава начело на столичния тим с щаб от четирима специалисти

Септември София официално обяви Младен Кашчелан за нов старши треньор на представителния отбор. Назначението беше потвърдено чрез публикация в социалните мрежи на клуба.

В щаба на черногорския специалист влизат помощник-треньорът Едуард Щайнбрехер, помощникът и анализатор Антонио Петков, треньорът на вратарите Христо Николов и кондиционният треньор Мартин Филипов.

Кашчелан е бивш национал на Черна гора с 25 мача за представителния тим. Във футболната си кариера е носил екипите на Карлсруе, Ягелония, Лудогорец, Арсенал Тула, Тосно, Тамбов и Балтика.

Той познава българския футбол от престоя си в Лудогорец през сезон 2011/12, когато разградчани спечелиха шампионската титла и Купата на България.

Треньорската му кариера включва работа в щаба на Пари Нижни Новгород със Сергей Юран и Саша Илич, както и период начело на Сокол Саратов. През май 2026 година Кашчелан придоби лиценз UEFA Pro.

Още по темата

Александър Томаш поема Септември София

Александър Томаш поема Септември София

Лео Перейра под въпрос за дербито с Лудогорец

Лео Перейра под въпрос за дербито с Лудогорец

Треньорът на Лудогорец: Ще бъдем готови за ЦСКА

Треньорът на Лудогорец: Ще бъдем готови за ЦСКА

Лудогорец превзе Стара Загора за едно полувреме

Лудогорец превзе Стара Загора за едно полувреме

Лудогорец извади български паспорти на трима бразилци

Лудогорец извади български паспорти на трима бразилци

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Само 17% от феновете на Лийдс искат нов договор за Илия Груев

Само 17% от феновете на Лийдс искат нов договор за Илия Груев

Родри преди Ел Класико: Реал е жаден за реванш

Родри преди Ел Класико: Реал е жаден за реванш

Левски и ЦСКА в Европа 2026/27: резултатите се подобряват, но следващите мачове ще покажат устойчивостта

Левски и ЦСКА в Европа 2026/27: резултатите се подобряват, но следващите мачове ще покажат устойчивостта

Водещи

Над 200 мигранти бяха открити край Крит за едно денонощие

Над 200 мигранти бяха открити край Крит за едно денонощие

  • Преди 2 минути
Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

  • Преди 13 минути
Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

  • Преди 17 минути
Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

  • Преди 19 минути
Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

  • Преди 33 минути
Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

  • Преди 44 минути
Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

  • Преди 46 минути
Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

  • Преди 50 минути
България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

  • Преди 53 минути
Украйна: Starlink отново работи пълноценно

Украйна: Starlink отново работи пълноценно

  • Преди 1 час
Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

  • Преди 1 час
Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

  • Преди 1 час
Подготвят законови промени срещу имотните измами

Подготвят законови промени срещу имотните измами

  • Преди 1 час
Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

  • Преди 1 час