Лео Перейра под въпрос за дербито с Лудогорец

Един от основните футболисти на ЦСКА след идването на Маркус Гиздол - Лео Перейра, е под сериозен въпрос за предстоящия двубой с Лудогорец.

Бразилецът е получил травма по време на официалната тренировка на „червените“ на изкуствения терен във Фарум преди гостуването на Нордселанд в Лигата на конференциите.

Контузията остави Перейра извън групата за срещата, завършила 2:2. В негово отсъствие като титуляр започна Петко Панайотов.

От медицинския щаб на ЦСКА се надяват проблемът да не е сериозен, но участието на крилото срещу Лудогорец остава под въпрос.

Маркус Гиздол почти сигурно няма да може да разчита и на Жоел Цварц и Жан-Филип Гбамен. Двубоят с разградчани се очаква да бъде последното домакинство на ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“ преди завръщането на „Българска армия“.