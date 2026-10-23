Лео Перейра под въпрос за дербито с Лудогорец
Крилото на ЦСКА е получил контузия по време на тренировка в Дания
Един от основните футболисти на ЦСКА след идването на Маркус Гиздол - Лео Перейра, е под сериозен въпрос за предстоящия двубой с Лудогорец.
Бразилецът е получил травма по време на официалната тренировка на „червените“ на изкуствения терен във Фарум преди гостуването на Нордселанд в Лигата на конференциите.
Контузията остави Перейра извън групата за срещата, завършила 2:2. В негово отсъствие като титуляр започна Петко Панайотов.
От медицинския щаб на ЦСКА се надяват проблемът да не е сериозен, но участието на крилото срещу Лудогорец остава под въпрос.
Маркус Гиздол почти сигурно няма да може да разчита и на Жоел Цварц и Жан-Филип Гбамен. Двубоят с разградчани се очаква да бъде последното домакинство на ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“ преди завръщането на „Българска армия“.