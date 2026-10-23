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Израелски министър нареди събаряне на арабски селища край мястото на нападението на Западния бряг

Израелски министър нареди събаряне на арабски селища край мястото на нападението на Западния бряг
АР/БТА

Премиерът Бенямин Нетаняху разпореди затваряне на територията и отмени предизборните прояви на партията си „Ликуд“

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич нареди незабавното събаряне на палестински селища в близост до мястото на въоръженото нападение северно от Хеброн, при което загинаха петима израелски граждани, съобщи Франс прес (АФП).

„Наредих незабавното събаряне на множество арабски селища, намиращи се близо до мястото на атаката“, написа Смотрич в социалната мрежа Екс. Той определи обектите като незаконни.

По-рано министърът призова за мащабна военна операция на Западния бряг. Смотрич заяви, че целта трябва да бъде разпускането на Палестинската автономна власт, събирането на оръжията и неутрализирането на въоръжените групировки.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха началото на антитерористични операции на Западния бряг. Премиерът Бенямин Нетаняху разпореди затваряне на територията и отмени предизборните прояви на партията си „Ликуд“.

По данни на израелската армия двамата заподозрени за нападението са били въоръжени с автоматична пушка М16 и пистолет. Военните заявиха, че са предотвратили нападение срещу израелски цивилни. Не бяха оповестени подробности за предполагаемата цел на атаката и самоличността на участниците в нея.

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир също призова за разпускане на Палестинската автономна власт.

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