Израел започна антитерористични операции на Западния бряг

Израелската армия обяви началото на антитерористични операции на Западния бряг след въоръжено нападение, при което бяха ранени петима израелски граждани, съобщи Франс прес (АФП).

Военните действия се провеждат само няколко дни преди парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че техни подразделения извършват проверки и акции в райони, където са засечени въоръжени лица и други заподозрени. Операцията обхваща Хеброн и околностите на мястото на нападението, което е било отцепено от силите за сигурност.

По информация на израелските власти, предоставена на АФП, петимата пострадали са израелски граждани на възраст около 20 години. Засега не е уточнено дали сред тях има военнослужещи.

След инцидента израелският премиер Бенямин Нетаняху отмени предизборните прояви на своята партия „Ликуд“, планирани за деня. По-късно той нареди Западният бряг да бъде напълно затворен. От кабинета му заявиха, че предприетите действия са осуетили опит за мащабно нападение.

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир също реагира на случилото се, като призова за разпускане на Палестинската автономна власт.

По-рано израелската армия съобщи, че двама палестинци, заподозрени за въоръженото нападение в района на кръстовището Юдея, в южната част на Западния бряг, са били убити. Според военните при инцидента са пострадали петима души.

От ЦАХАЛ посочиха, че действията на силите за сигурност са предотвратили нападение срещу израелски цивилни. По техни данни двамата заподозрени са разполагали с автоматична пушка М16 и пистолет.

Към момента израелските власти не са оповестили допълнителна информация за самоличността на убитите палестинци, нито са разкрили каква е била предполагаемата цел на нападението.