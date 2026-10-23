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Никушор Дан: Инцидентът с кораб в Черно море е ново предизвикателство за регионалната сигурност

Никушор Дан: Инцидентът с кораб в Черно море е ново предизвикателство за регионалната сигурност
АР/БТА

По думите му случилото се е част от ескалацията на напрежението, свързана с войната в Украйна и действията на Русия

Румънският президент Никушор Дан определи инцидента с търговски кораб в Черно море като нова заплаха за регионалната сигурност, съобщават румънски медии.

По думите му случилото се е част от ескалацията на напрежението, свързана с войната в Украйна и действията на Русия. Дан подчерта, че обстановката в Черно море остава нестабилна заради продължаващия конфликт и рисковете за морския транспорт. Той съобщи също, че предстои да бъде разположено допълнително оборудване, без да разкрива какво точно ще включва то.

Президентът припомни, че темата за сигурността в региона вече е била обсъдена на заседание на Върховния съвет за национална отбрана на Румъния. По думите му във вторник е имало и заседание на Северноатлантическия съвет — основния политически орган на НАТО, свикано по искане на Румъния и България.

Външният министър на Румъния Дан Некулаеску също коментира случая. В публикация в социалната мрежа Екс той съобщи, че при нападението срещу търговски кораб на около 13 морски мили от Констанца е загинал един моряк, а други са били ранени. Министърът определи случилото се като нарушение на международното право и свободата на корабоплаването.

Некулаеску изрази съболезнования на близките на загиналия и посочи, че румънската брегова охрана продължава спасителните действия. Той заяви още, че според Букурещ войната на Русия срещу Украйна създава все по-големи рискове за търговското корабоплаване в Черно море, с последици както за регионалната, така и за международната сигурност.

Румънският външен министър добави, че страната му координира действията си със съюзниците от НАТО, сред които България и Турция. Целта е да се ускори въвеждането на допълнителни способности за наблюдение, договорени на заседанието на Северноатлантическия съвет на 20 октомври.

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