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Първа персонализирана ваксина срещу рак с положителни резултати във фаза III

Първа персонализирана ваксина срещу рак с положителни резултати във фаза III
Pixabay

Клинично изпитване с 1137 пациенти показва, че 82% от получилите комбинираното лечение са живи и без рецидив две години по-късно

Нова персонализирана ваксина срещу меланом, прилагана в комбинация с имунотерапия, намалява с 42% риска от повторна поява на заболяването или смърт в рамките на две години. Това показват резултатите от мащабно клинично изпитване, проведено с участието на над 1100 пациенти в различни държави, съобщава The Guardian.

Експерименталната ваксина, наречена Intismeran, е разработена индивидуално за всеки пациент въз основа на генетичните характеристики на неговия тумор. Според изследователите тя е първата персонализирана ваксина срещу рак, която показва положителни резултати в клинично изпитване от фаза III.

В проучването, ръководено от австралийски учени, са участвали 1137 пациенти, преминали през хирургично отстраняване на меланом, но останали с висок риск от повторна поява на заболяването. Изпитването е проведено в 157 медицински центъра по света.

Всички участници са получавали имунотерапевтичното лекарство пембролизумаб, известно с търговското наименование Keytruda, в продължение на 12 месеца. Около две трети от пациентите са получили и експерименталната ваксина, докато останалите са били в групата с плацебо.

Две години след лечението 82% от пациентите, получили ваксината заедно с имунотерапия, са били живи и без повторна поява на рака. При пациентите, лекувани само с пембролизумаб, този дял е бил 70%.

Според представените резултати комбинираната терапия намалява и с 38% риска от разпространение на меланома в рамките на две години в сравнение със самостоятелното приложение на имунотерапия.

Ваксината използва иРНК технология, подобна на тази при някои ваксини срещу COVID-19. За нейното производство се анализират генетичните мутации в тумора на конкретния пациент, след което се създава препарат, който да подпомогне имунната система да разпознава и атакува раковите клетки.

По думите на д-р Джесами Тифен от института Centenary новият подход позволява насочване към до 34 специфични мутации, вместо към една отделна генетична промяна.

Проф. Джорджина Лонг, медицински директор на Австралийския институт по меланома, определя резултатите като "фундаментална промяна в подхода ни към рака".

Сред участниците в изпитването е и 75-годишният Тони Чапман, диагностициран с меланом през 2019 г. След първоначалното хирургично лечение заболяването се появило отново и се наложила втора операция.

Чапман се включил доброволно в проучването, но все още не знае дали е получил експерименталната ваксина или плацебо. Три години по-късно при него няма установени признаци на заболяването, като продължава да преминава профилактични прегледи на всеки шест месеца.

Фармацевтичните компании MSD и Moderna, които разработват ваксината, вече проучват приложението на подобна технология и срещу други онкологични заболявания, включително рак на бъбреците, пикочния мехур и белите дробове.

Компаниите водят разговори с регулаторните органи и е възможно да подадат заявление за одобрение през следващата година. Това обаче не означава, че ваксината ще бъде достъпна веднага след подаването му.

Специалистите предупреждават, че терапията не действа еднакво при всички пациенти и че раковите клетки могат да развият механизми, чрез които да избегнат имунния отговор.

Независимият експерт проф. Алън Мелчър от Института за изследване на рака в Лондон определя резултатите като впечатляващи, но подчертава, че успехът при меланома не означава непременно същата ефективност при други видове рак.

Все още не е доказано дали комбинираното лечение увеличава дългосрочната обща преживяемост на пациентите. Пълните резултати предстои да бъдат представени на конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология в Мадрид, а научното им рецензиране все още не е приключило.

Преди ваксината да може да се използва като стандартно лечение, са необходими допълнителна оценка на данните и регулаторно одобрение. Процесът може да отнеме няколко години.

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