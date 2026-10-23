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Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати

Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати
АП/БТА

Руснакът победи Теранс Атман и записа 36-ия си успех на твърди кортове през сезона

Действащият шампион Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира от сериите АТП 250 в Алмати. Поставеният под №1 руснак надви французина Теранс Атман с 6:4, 6:4 за 75 минути.

Медведев записа шестата си поредна победа в надпреварата и не предостави нито една възможност за пробив на своя съперник.

„Не е лесно да играеш срещу Теранс. Той има силен сервис и добри удари. Трябваше да остана концентриран и да намеря точните удари и уинъри“, заяви руснакът след срещата.

Това беше рекордната за сезона 36-а победа на Медведев на твърда настилка. Трите му титли през настоящата кампания също бяха спечелени на хард - в Бризбейн, Дубай и Ханджоу.

Успехът увеличи шансовете на 30-годишния тенисист да се класира за Финалите на АТП. Той заема деветата позиция в годишната ранглиста, която е последната, даваща право на участие, и има преднина от 640 точки пред Алекс де Минор.

На полуфиналите Медведев ще срещне победителя от мача между представителя на домакините Александър Бублик и шампиона от 2024 година Карен Хачанов.

В другата част на схемата Стефанос Циципас победи Джеймс Дъкуърт с 6:3, 6:4 и достигна до втория си полуфинал през сезона. Негов съперник ще бъде Николоз Базилашвили, който отстрани Адриан Манарино с 6:3, 6:1.

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