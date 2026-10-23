Кюстендил в частично бедствено положение за седем дни заради водната криза

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов обяви частично бедствено положение в общината за срок от седем дни заради продължаващите проблеми с водоснабдяването. Решението идва след месеци на воден режим, който от август затруднява ежедневието на жителите на пет квартала в областния град, съобщи NOVA.

В заповедта на кмета се посочва, че продължителните ограничения на водоподаването създават рискове за здравето на населението, нарушават нормалния ритъм на живот и могат да доведат до сериозни икономически загуби.

С обявяването на частичното бедствено положение се задейства общинският план за защита при бедствия. Сформираният щаб трябва незабавно да започне изпълнението на мерки за овладяване на ситуацията.

Целта е в рамките на следващите седем дни да бъдат определени и предприети конкретни действия за подобряване на водоснабдяването.

В разрешаването на проблема ще участва и ВиК операторът "Кюстендилска вода". При необходимост общината ще организира доставка на вода с водоноски, за да осигури достъп на засегнатите жители до вода.

Кметът Огнян Атанасов обясни, че проблемите с водоснабдяването са предимно от техническо естество. По думите му ситуацията с питейната вода към момента е по-добра в сравнение с летните месеци, въпреки че затрудненията продължават.

Водната криза е засегнала не само Кюстендил, но и населени места на територията на общината.

Сред тях са селата Берсин и Граница, където жителите също са били принудени да спазват воден режим в продължение на един-два месеца.

Частичното бедствено положение ще бъде в сила седем дни, през които местните власти и ВиК операторът трябва да предприемат мерки за подобряване на водоснабдяването.