Новини
Търси
Подкаст
Общество

Кюстендил в частично бедствено положение за седем дни заради водната криза

Кюстендил в частично бедствено положение за седем дни заради водната криза
ФБ/Кюстендил

Пет квартала са на воден режим от август, а общината задейства плана за защита при бедствия и предвижда доставка на вода с водоноски при необходимост

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов обяви частично бедствено положение в общината за срок от седем дни заради продължаващите проблеми с водоснабдяването. Решението идва след месеци на воден режим, който от август затруднява ежедневието на жителите на пет квартала в областния град, съобщи NOVA.

В заповедта на кмета се посочва, че продължителните ограничения на водоподаването създават рискове за здравето на населението, нарушават нормалния ритъм на живот и могат да доведат до сериозни икономически загуби.

С обявяването на частичното бедствено положение се задейства общинският план за защита при бедствия. Сформираният щаб трябва незабавно да започне изпълнението на мерки за овладяване на ситуацията.

Целта е в рамките на следващите седем дни да бъдат определени и предприети конкретни действия за подобряване на водоснабдяването.

В разрешаването на проблема ще участва и ВиК операторът "Кюстендилска вода". При необходимост общината ще организира доставка на вода с водоноски, за да осигури достъп на засегнатите жители до вода.

Кметът Огнян Атанасов обясни, че проблемите с водоснабдяването са предимно от техническо естество. По думите му ситуацията с питейната вода към момента е по-добра в сравнение с летните месеци, въпреки че затрудненията продължават.

Водната криза е засегнала не само Кюстендил, но и населени места на територията на общината.

Сред тях са селата Берсин и Граница, където жителите също са били принудени да спазват воден режим в продължение на един-два месеца.

Частичното бедствено положение ще бъде в сила седем дни, през които местните власти и ВиК операторът трябва да предприемат мерки за подобряване на водоснабдяването.

Още по темата

Зелената сделка се забавя, Кюстендил получи още над 17 млн. евро по Плана за справедлив преход

Зелената сделка се забавя, Кюстендил получи още над 17 млн. евро по Плана за справедлив преход

Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите

Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите

Полицията проверява за изборни нарушения в Кюстендил и Дупница, предотвратиха нов сблъсък в кв. „Изток“

Полицията проверява за изборни нарушения в Кюстендил и Дупница, предотвратиха нов сблъсък в кв. „Изток“

Откриха стар боеприпас при изкопни дейности в Кюстендил

Откриха стар боеприпас при изкопни дейности в Кюстендил

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Промени в движението по АМ "Хемус" от днес: Ограничения за тежкотоварните автомобили

Промени в движението по АМ "Хемус" от днес: Ограничения за тежкотоварните автомобили

Бившата съпруга на Милен Цветков: Никога не сме търсили отмъщение

Бившата съпруга на Милен Цветков: Никога не сме търсили отмъщение

Близо 1000 служители на МВР ще охраняват изборите в Пловдив и областта

Близо 1000 служители на МВР ще охраняват изборите в Пловдив и областта

Подозрително устройство в самолета забави връщането на "Левски" в България

Подозрително устройство в самолета забави връщането на "Левски" в България

В Шумен намериха и върнаха портфейл с почти 1900 евро

В Шумен намериха и върнаха портфейл с почти 1900 евро

Водещи

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

  • Преди 8 минути
Моуриньо готви изненада с Валверде за Ел Класико

Моуриньо готви изненада с Валверде за Ел Класико

  • Преди 18 минути
Промени в движението по АМ "Хемус" от днес: Ограничения за тежкотоварните автомобили

Промени в движението по АМ "Хемус" от днес: Ограничения за тежкотоварните автомобили

Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

  • Преди 21 минути
Димитър Стоянов: Активирали сме всички възможности за охрана на Черно море

Димитър Стоянов: Активирали сме всички възможности за охрана на Черно море

Бившата съпруга на Милен Цветков: Никога не сме търсили отмъщение

Бившата съпруга на Милен Цветков: Никога не сме търсили отмъщение

  • Преди 28 минути
Фон дер Лайен осъди новата атака срещу цивилен кораб в Черно море

Фон дер Лайен осъди новата атака срещу цивилен кораб в Черно море

  • Преди 33 минути
Неймар разкри плановете си след края на кариерата

Неймар разкри плановете си след края на кариерата

  • Преди 34 минути
Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

  • Преди 36 минути
ЕК реагира на опитите за дискредитиране на евродепутати от наблюдателната мисия в Сърбия

ЕК реагира на опитите за дискредитиране на евродепутати от наблюдателната мисия в Сърбия

  • Преди 36 минути
Предлагат на търг бившия бургаски РУМ с начална цена като на сергия

Предлагат на търг бившия бургаски РУМ с начална цена като на сергия

Близо 1000 служители на МВР ще охраняват изборите в Пловдив и областта

Близо 1000 служители на МВР ще охраняват изборите в Пловдив и областта

Русия и Украйна си размениха по 270 военнопленници

Русия и Украйна си размениха по 270 военнопленници

  • Преди 50 минути
Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати

Медведев продължава защитата на титлата си в Алмати

  • Преди 55 минути
Липсата на движение и фамилната обремененост отключват остеопороза

Липсата на движение и фамилната обремененост отключват остеопороза

  • Преди 57 минути