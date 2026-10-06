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Откриха стар боеприпас при изкопни дейности в Кюстендил

Откриха стар боеприпас при изкопни дейности в Кюстендил

Военни унищожиха снаряда

Силно корозирал 76,2-милиметров снаряд с поставен взривател е открит при изкопни дейности в частен имот в Кюстендил. Боеприпасът е иззет и впоследствие унищожен от специализиран екип на Българската армия.

Сигналът за предмет, наподобяващ граната, е подаден в понеделник в Областната дирекция на МВР – Кюстендил. По първоначални данни находката била в силно корозирало състояние и приличала на стар военен боеприпас.

След получаването на сигнала служители на Районното управление в Кюстендил незабавно обезопасили района и предприели необходимите мерки до пристигането на военни специалисти.

На място било изпратено военно формирование от Благоевград. Екипът извършил оглед на боеприпаса, след което го иззел.

Във вторник специализиран екип от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, ръководен от старши лейтенант Тодор Велчев, е унищожил снаряда в учебен център „Сливница“.

Установено е, че става въпрос за силно корозирал 76,2-милиметров снаряд с поставен взривател и без видима маркировка.

Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Сухопътните войски.

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