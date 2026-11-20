Първа лига се завърна след паузата за мачове на националните отбори с нулево равенство между Септември и Локомотив Пловдив. Двубоят за начало на 15-ия кръг не предложи много зрелищни моменти и ще се запомни най-вече с червения картон на Никола Илиев от състава на домакините за грубо влиза в краката на Парвиз Умарбаев в 89-ата минута.

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Равенството не устройва нито един от двата отбора, които остават в най-долната третина на класирането. Локомотив Пловдив вече има 13 точки, а Септември увеличи актива си на 12. По-рано през сезона „смърфовете" победиха на свой терен с 2:1, но сега не успяха да запишат втора поредна победа като гост.

Двата тима изиграха посредствено първо полувреме, в което чистите голови положения липсваха. Все пак гостите бяха по-активният тим на терена, но стигнаха едва до два анемични удара, които не затрудниха по никакъв начин вратаря на Септември. Най-добрият шанс в мача се откри пред домакините заключителните минути, когато Францети удари страничния стълб. Попадение на гостите пък не бе зачетено заради засада.