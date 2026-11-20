Бившият бодигард на Михаел Шумахер и Златан Ибрахимович e арестуван в Румъния заради мащабна схема с фалшиви документи, измами и търговия с влияние. 47-годишният Кристиан Ангелюк е заподозрян, че години наред е печелил хиляди евро, обещавайки на хората работа в държавни институции и осигуряване на официални документи.

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Според румънското издание Observator News разследването обхваща дейност, започнала още през 2020 година. Ангелюк предлагал лични карти, паспорти, удостоверения за гражданство, актове за раждане и различни образователни дипломи. Той убеждавал клиентите си, че разполага с контакти в държавните институции, чрез които може да уреди необходимите документи.

Сред потърпевшите били предимно украинци, на които обещавал съдействие за получаване на румънско гражданство. Според разследващите бившият бодигард е вземал и сериозни суми от хора, на които обещавал работа в здравни заведения. За позиции в спешната помощ в окръг Сучава е искал между 7000 и 15 000 евро. В други случаи предлагал работни места в болницата в Ръдъуц.

Още по-скандалното е, че самият Ангелюк успява да се добере до работа като репортер в румънския парламент с фалшива диплома през 2024 година.

Румънецът е известен и с прозвището Micuțu. Преди да попадне в полезрението на правоохранителните органи, той е имал кариера в бойните спортове, като е бил и световен шампион по смесени бойни изкуства (ММА)

През годините Ангелюк е работил в охраната на някои от най-големите спортни знаменитости. Той е бил бодигард на Златан Ибрахимович по време на престоя на шведа в Ювентус, а впоследствие е охранявал и седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер. Особено запомняща се за него била работата около Гран При на Италия в Монца, където придружавал германската легенда.

Според хърватското издание Index.hr съдът в Сучава е постановил 30 дни предварителен арест за Ангелюк. Срещу него са повдигнати обвинения за търговия с влияние, използване на фалшиви документи и други престъпления. Разследването продължава, като властите проверяват дали зад схемата стои по-голяма мрежа.