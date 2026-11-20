ГДБОП извърши спецоперация срещу трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Арестувани са 5 души и са установени жертви на престъпната дейност, съобщиха ГДБОП на страницата си във Фейсбук.

Полицейската акция е извършена на 18 ноември 2026 г. едновременно на няколко адреса в София, Варна и Елин Пелин.

В рамките на разследването са събрани данни за съпричастността им към дейността на организирана престъпна група, създадена с користна цел - набиране и използване на лица за развратни действия и проституция независимо от съгласието им, чрез въвеждането им в заблуждение или обещаване на облаги.