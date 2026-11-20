Два търговски кораба, поразени при атаки в Черно море, продължават да дрейфат в изключителната икономическа зона на България, югоизточно от нос Калиакра. Междувременно останките на трети кораб окончателно са потънали край северното Черноморие, съобщава специализираният портал Maritime.bg.

Газовозът GAS HUSKY и товарният кораб BETUL 8 все още се намират на повърхността, въпреки нанесените им поражения. Местоположението им е установено от българските Военновъздушни и Военноморски сили, като са издадени нови навигационни предупреждения за преминаващите плавателни съдове.

За последните три дни GAS HUSKY е дрейфал около 11 морски мили на изток, а BETUL 8 – приблизително 20 морски мили на юг. Позициите им са потвърдени и от търговски кораби, преминали през района.

В същото време носовата част на 119-метровия кораб KHORYV окончателно е потънала между Тюленово и нос Шабла. В продължение на няколко седмици останките му са се издигали над водната повърхност.

На 19 ноември кораби на Военноморските сили са обследвали района и са установили, че над потъналите останки има около 50 метра вода. Според предоставената информация те вече не представляват опасност за надводното корабоплаване.

Припомняме, че на 16 ноември BETUL 8 беше поразен при атака с морски дронове и се преобърна. Ден по-късно беше съобщено за удар и срещу газовоза GAS HUSKY, който се намираше на около 27 километра от мястото на първия инцидент.

Българските военни продължават да следят движението на двата повредени кораба. Техните позиции са включени в навигационните предупреждения с цел предотвратяване на нови инциденти в района.