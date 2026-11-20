Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) обяви безплатен вход за децата от баскетболните школи за предстоящия мач срещу Дания в „Арена 8888“ в София. Двубоят е важна част от квалификациите за Евробаскет 2029. От централата отправиха специална покана към младите таланти от цялата страна да подкрепят Александър Везенков и националния отбор на България от 19:00 часа на 26 ноември (четвъртък).

Везенков призова феновете преди Дания: Мечтая да видя пълна зала

Клубовете трябва да изпратят предварително заявки за своите състезатели, а федерацията призова и родителите да бъдат част от големия баскетболен празник.

Над 4000 билета вече са продадени за първия официален мач на мъжкия национален отбор по баскетбол в София от 12 години насам. Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър са потвърдили пред селекционера Любомир Минчев, че ще играят срещу Дания. Двамата планират да отпътуват за София веднага след мача на клубния си отбор Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив от Евролигата. Двубоят започва на 25 ноември в 21:15 ч. - по-малко от 22 часа преди срещата с Дания.