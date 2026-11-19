Александър Везенков отправи емоционално послание към привържениците преди домакинството на България срещу Дания. Националният отбор ще играе на 26 ноември от 19:00 часа в “Арена София”, като това ще бъде първият му официален мач в столицата от 12 години.

“За мен няма по-голяма чест и по-голяма гордост от това да играя за България. Винаги съм го правил с цялото си сърце и с всички сили и възможности, които имам”, заяви Везенков в посланието, публикувано от Българската федерация по баскетбол.

Крилото на Олимпиакос подчерта значението на съотборниците, треньорите и публиката за представянето си с националната фланелка. “Истината е, че каквото и да направя, аз не бих могъл да успея сам. Успявам, защото имам до себе си своите съотборници в националния отбор, защото имам и подкрепата на треньорите, на целия ни щаб, но не на последно място - подкрепата и обичта на хората”, каза той.

Везенков призна, че очаква с вълнение завръщането си на терена в София. “Последният път, когато това се случи, бях на 19 години. Сега се вълнувам много от това, което предстои, но искам наистина с цялата си душа да подарим един невероятен ден на всички българи”, добави баскетболистът.

“Мечтая да видя пълна зала, мечтая да видя щастливи хора в трибуните, горди хора, които да дойдат на мача на 26 ноември, за да преживеят заедно с нас този момент”, призова Везенков.

Билети за евроквалификацията срещу Дания се продават чрез платформата Eventim.