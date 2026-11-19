Апелативната комисия на БФС отхвърли жалбата на Дунав Русе относно наказания след мача с Левски.

Дунав загуби срещата с 0:1, а след мача Дисциплинарната комисия наказа клуба с глоба от 5120 евро за обиди към длъжностни лица от Светлин Симеонов – член на УС и Спортно-технически директор на ФК Дунав, плюс допълнителни около 2000 евро за провинения на феновете по време на мача.

Решение на Апелативната комисия на БФС:

"По жалба на ФК Дунав гр. Русе срещу решение на ДК при БФС от 03.11.2026 г.

Апелативната комисия /АпК/ след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Остава без уважение жалбата на ФК Дунав гр. Русе.

Потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 03.11.2026 г. като правилно и законосъобразно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване."