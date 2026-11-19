Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри секторен анализ на целия процес по управление и оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Въз основа на анализа регулаторът настоява за спешна и цялостна реформа на действащия модел, като предлага на изпълнителната власт шест мерки за подобряване на конкуренцията, повишаване на прозрачността и засилване на контрола върху дейностите и разходването на средствата, съобщиха от Комисията.

Повод за започване на производството по секторния анализ е постъпил сигнал с твърдения за едновременно поскъпване между осем и десет пъти на възнагражденията на организациите по оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, припомнят от КЗК.

Комисията установява, че сигналът със съмнения за картел е получил широка публичност. Предварителното разгласяване на сигнали за забранени споразумения значително затруднява събирането на преки доказателства за наличието на картел. Картелите представляват забранени споразумения между конкуренти на пазара, чието разкриване е изключително трудно, тъй като участниците се стремят да запазят подобно поведение в тайна.

Средствата, с които КЗК разполага за разследването на такива споразумения, са най-ефективни при извършването на внезапни проверки, когато ефектът на изненадата е от ключово значение за предотвратяване на укриването, унищожаването или манипулирането на доказателства. Ето защо Комисията редовно призовава институциите и организациите, които я сезират, да запазват пълна конфиденциалност на сигналите, за да не бъде компрометирана ефективността на разследванията.

Предвид значителните ценови промени и сложните пазарни отношения Комисията направи подробен преглед на структурата и дейността на сектора. Анализът обхваща периода от 2018 г. до настоящия момент, като за целите му са използвани данни от над 80 въпросника, изпратени до пазарни участници, държавни институции и браншови организации. Освен това КЗК е поискала информация относно значителното нарастване на възнагражденията в периода май - септември 2025 г., както и за обстоятелствата, които влияят върху формирането на цените при отделните категории електронни отпадъци.

Направеният анализ показва наличието на системни проблеми и натрупани пазарни изкривявания, които налагат спешно преструктуриране на настоящия модел. Според Комисията е необходимо финансовата отчетност, реалното изпълнение на екологичните цели и конкурентните условия на пазара да се разглеждат цялостно и във взаимната им зависимост. Предвидената реформа трябва да гарантира ясно разписани отговорности на всеки етап - от пускането на оборудването на пазара до неговото оползотворяване, както и ефективен контрол, цифрова проследимост на процесите и условия за реална конкуренция.

Въвеждането на хибриден модел, при който събирането и разпределението на средствата се извършват централизирано, би дало възможност за общо финансово планиране и насочване на ресурса към действително постигнатите резултати, без да се премахва конкуренцията между организациите по оползотворяване. От своя страна, евентуалното въвеждане на централизиран модел с единна национална колективна система изисква самостоятелен задълбочен анализ. Той трябва да обхване ползите от мащаба, ефективността на контрола върху разходите и негативните последици от пълното отнемане на правото на избор на задължените лица.

Освен цялостното преструктуриране на действащия модел Комисията препоръчва създаването на независим механизъм за пазарна координация и прилагането на ефективен и всеобхватен контрол върху всички законово установени задължения по веригата. Сред препоръките са още дигитализация на процесите, проследимост на потоците от електронни отпадъци, публична отчетност на организациите по оползотворяване и прозрачност относно ролята на ПУДООС, както и мерки за повишаване на информираността и прозрачността в сектора.

Изводите и препоръките на КЗК вече са предоставени на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните инспекции по околната среда и водите, общините, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция по приходите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Агенция „Митници“. Според Закона за защита на конкуренцията институциите трябва в тримесечен срок да уведомят КЗК за конкретните мерки, които ще предприемат за подобряване на конкурентната среда, и за сроковете, в които ще ги изпълнят.

В началото на септември правителството одобри изменения, предвиждащи намаляване на продуктовите такси за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Промените са заложени в нови текстове на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Тогава от пресслужбата на кабинета уточниха, че намалението на продуктовите такси не води до промяна в екологичните изисквания и нормативно определените екологични цели.