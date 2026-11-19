Лидерът на „Спаси София“ разкритикува решението на Столичния общински съвет за финансиране на проект, свързан със скейтборд събития и инфраструктура. По думите му средствата биха могли да бъдат използвани за възстановяването на Централната минерална баня или за изграждането на работещ лифт на Витоша.

„С голямо изкърбие правя този брифинг, защото на третата година, точно на третата година от началото на мандата, по един абсолютно безпрецедентен и напълно ясен начин ГЕРБ прегърнаха, стиснаха прегръдката си и си направиха целувка с кмета Васил Терзиев. Една хубава коалицийка“, заяви Борис Бонев пред журналисти.

Повод за острата му реакция е решението на Столичния общински съвет, с което с крехко мнозинство беше одобрено отпускането на 10 млн. евро от общинския бюджет за проект, свързан със скейтборд в рамките на следващите три години. Бонев уточни, че критиката му не е насочена срещу скейтборда като спорт, а срещу приоритетите при разпределянето на публичните средства.

„Казвам напълно безсмислени не защото скейтбордингът като спорт е безсмислен. Напротив. А защото тези пари следва да се дават там, където ще имат най-голям ефект – в кварталите, за строителството на скейт паркове, спортни площадки и друга инфраструктура, от която гражданите толкова отчаяно имат нужда“.

Според лидера на „Спаси София“ е недопустимо за всичките 126 клуба по младежки спорт в столицата да се отделя общо около 1 млн. евро годишно, при положение че много от тях изпитват сериозни затруднения заради липсата на подходяща спортна база.

Борис Бонев постави и редица въпроси около реализацията на проекта в Западен парк. Сред тях са начинът, по който ще бъде проведена обществената поръчка за изграждането на олимпийски сертифициран скейт парк, както и осигуряването на средствата за организиране на съпътстващите събития. Той обърна внимание и на предвиденото в представените планове строителство на сгради, ресторанти и други обекти на територията на парка.

По думите му тези въпроси не са получили необходимото внимание по време на обсъждането в Общинския съвет. Бонев разкритикува и кмета Васил Терзиев, като заяви, че той не е защитил лично проекта и не е изложил аргументите си пред общинските съветници.

Като алтернативи за използването на средствата Борис Бонев посочи възстановяването на Централната минерална баня в София и изграждането на поне един работещ лифт на Витоша.

„Аз много повече бих се гордял, ако банята на София беше оправена и тук имаше туристи, които да се възползват от термалното наследство на града. Между другото, 10 милиона щяха да стигнат за оправянето на Централната минерална баня и превръщането ѝ в термален център. 10 милиона щяха да стигнат за изграждането на поне един работещ лифт на Витоша“.

Той постави под съмнение и разпределението на предвидените средства. По думите му около 6 млн. евро са предназначени за комисионни към Световната федерация по скейтборд, а други 3 млн. евро – за инфраструктура и бизнес форуми в София, без да е достатъчно ясно за какво точно ще бъдат изразходвани.

„Пълна безобразна кражба, по най-бруталния начин“, коментира Борис Бонев.

Втората част от критиките на лидера на „Спаси София“ беше насочена към твърденията на Васил Терзиев, че Столичният общински съвет възпрепятства работата на кметската администрация.

Бонев заяви, че статистиката показва различна картина – по думите му 90% от докладите на кмета и неговите заместници са били приети от Общинския съвет, включително ключови решения като бюджета и структурата на общината.

Бонев коментира и позицията на Терзиев относно „Топлофикация София“, според която Общинският съвет трябва да поеме отговорностите си като принципал на дружеството.

„Чудесно, съгласен съм. Общинският съвет е принципал. Но тогава ще кажа на господин Терзиев: да не съм ви видял повече да се хвалите със строителството на метрото, защото Общинският съвет е строител и е принципал на „Столичен метрополитен“. Или когато е хубаво и сладко, той строи метрото, а когато е лошо, Общинският съвет да си влезе в ролята“.

В заключение той обвини Васил Терзиев, че не е изпълнил предизборните си обещания и очакванията за ревизия на управлението на ГЕРБ в София.