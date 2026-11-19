ГЕРБ-СДС ще внесе ограничен брой предложения за промени в бюджета за 2027 г. между първото и второто четене. Те ще бъдат насочени към основните критики на коалицията към финансовата рамка, заяви депутатът Красимир Вълчев в кулоарите на парламента.

По думите му основната отговорност за бюджета е на управляващите. Той изрази очакване предложенията на ГЕРБ-СДС да не получат подкрепа.

„От нашата политическа група ще предложим промени. Те няма да бъдат толкова много. Ще бъдат ограничен брой, свързани с основните ни критики за бюджета. Каквото и да предложим, то ще бъде отхвърлено“, посочи Вълчев.

Според него финансовата рамка задълбочава проблемите с инфлацията чрез поемане на нов дълг и наливане на средства в икономиката. Депутатът смята, че увеличението на доходите в бюджетния сектор ще остане под ръста на цените.

„Брутният вътрешен продукт расте заради инфлацията, расте заради потреблението, но реално ние имаме обедняване от една страна на хората, а от друга – обезкървяване“, коментира той.

Вълчев предупреди, че най-сериозно ще бъдат засегнати капиталовите разходи, инвестициите и образованието, което според него подкопава потенциала за икономически растеж.

Той даде пример с училищата и детските градини, които по думите му ще трябва да покриват по-високи разходи при запазено финансиране.

„Училищата и детските градини ще получат едни и същи средства, но ще трябва да финансират по-високи разходи. Например за храна. Те обаче няма откъде да ги вземат“, заяви депутатът.

Вълчев определи инфлацията като „най-удобният данък“ и разкритикува липсата на антикризисни мерки и стимули за развитие.

„Имаме най-лошото съчетание – дълг, инфлация, намаляване на доходите. Нито е ляв, нито е десен този бюджет, нито е антиинфлационен, нито е антикризисен, нито стимулира развитие“, заяви той.