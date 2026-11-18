Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика прие на първо четене проектите на държавния бюджет и бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. Според социалния министър Наталия Ефремова предвидените мерки ще увеличат средствата за социална защита с близо 2 млрд. евро.

По думите ѝ правителството планира да намали бюджетния дефицит от 5,5% на 3,5% от брутния вътрешен продукт, без да замразява социалните плащания.

"Този бюджет няма да избере лесния път. Това е важен политически избор, защото фискалната дисциплина не трябва да означава социално отстъпление", заяви Ефремова.

Бюджетът на Министерството на труда и социалната политика се предвижда да достигне 2,357 млрд. евро, което представлява увеличение с около 245 млн. евро, или 11,6%, спрямо 2026 г.

Един от основните приоритети е подкрепата за семействата. За първи път от години се предвижда увеличение на девет от общо 12 вида семейни помощи, за което са осигурени допълнителни 72,5 млн. евро.

Предлагат се и по-високи данъчни облекчения за деца, както и ново облекчение за детско развитие.

"Родители, които работят на минимална заплата, почти няма да плащат данък", посочи социалният министър.

Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст ще нарасне от около 398 на 450 евро. Същото увеличение се предвижда и за обезщетението за отглеждане на дете до осемгодишна възраст от бащата.

Родителите, които се върнат на работа преди изтичането на отпуска за отглеждане на дете, ще могат да получават 75% вместо досегашните 50% от съответното обезщетение.

Пенсиите се предвижда да бъдат увеличени с между 7 и 8% по швейцарското правило, като за първи път след години на замразяване ще бъде индексиран и максималният им размер.

Увеличават се също минималното и максималното обезщетение за безработица, както и помощите за хората с трайни увреждания, които са обвързани с линията на бедност.

Според Ефремова при прогнозирана инфлация от 4% правителството се стреми социалните плащания и доходите да нарастват по-бързо от цените.

"Нашата основна цел е доходите на хората, социалните и осигурителните плащания да изпреварват ръста на цените, за да запазим реалната покупателна способност на хората", подчерта тя.

Приетите на първо четене законопроекти предстои да преминат през следващите етапи на парламентарното обсъждане, преди предложените промени да станат окончателни.