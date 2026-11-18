Бюджет 2027 е стъпка към подобряване на публичните финанси, но липсата на съществени реформи и увеличаването на данъчната тежест създават рискове за българската икономика. Това заяви финансистът Никола Филипов в интервю пред Trud, посветено на проектобюджета за следващата година.

Според него намаляването на планирания бюджетен дефицит от 5,7% през 2026 г. до 3,5% през 2027 г. е положителна промяна. Въпреки това той смята, че правителството разчита предимно на допълнителни приходи, вместо да предприеме съществени съкращения на разходите.

"Частният бизнес не може да бъде изтезаван безкрайно и в някой момент просто чуждестранните компании ще започнат да напускат страната", предупреди Филипов.

Финансистът настоя за оптимизация на държавната администрация, обществените поръчки и разходите в здравеопазването. По думите му кабинетът на Румен Радев е наследил сериозни проблеми в публичните финанси, но разполага с достатъчна парламентарна подкрепа, за да предприеме по-смели реформи.

Филипов одобри ограничаването на автоматичното увеличение на възнагражденията в публичния сектор и промяната във формулата за определяне на минималната работна заплата.

Като особено проблематични той определи предвидените промени в осигурителните прагове. Според представените от него разчети увеличението на максималния осигурителен доход ще донесе на бюджета допълнителни 265 млн. евро, а повишаването на минималните осигурителни доходи – още 197 млн. евро.

"Тази мярка представлява пряк удар върху средната класа и бизнеса, защото тези 265 млн. евро ще бъдат отнети именно от бизнеса и средната класа, за да може държавата да ги насочи към нереформирани системи", коментира финансистът.

Той разкритикува и предложението за въвеждане на данък върху свръхпечалбите, от който Министерството на финансите очаква около 800 млн. евро допълнителни приходи през 2027 г.

Според Филипов подобни извънредни данъчни мерки създават несигурност за инвеститорите и могат да се отразят негативно на дългосрочните инвестиционни планове.

По отношение на предвидените съкращения на близо 5000 щатни бройки в администрацията той отбеляза, че ефектът от тях ще бъде компенсиран от увеличението на заплатите. Според него държавата трябва да използва дигитализацията и изкуствения интелект, за да изгради по-малка, но по-ефективна администрация.

Финансистът коментира и увеличаването на данъка върху недвижимите имоти. По думите му по-справедлив подход би бил данъчните оценки да се променят според броя притежавани жилища, вместо увеличението да засяга всички собственици по един и същ начин.

Филипов засегна и действията на Комисията за защита на конкуренцията срещу големите търговски вериги. Той подкрепи необходимостта от контрол върху цените, но предупреди, че прекалената публична показност на регулаторите може да навреди на бизнес средата.

"Нека регулаторите работят и защитават интересите на потребителите, но да не става върху гърба на бизнеса, защото именно частният сектор генерира паричния ресурс, който политиците преразпределят", заяви той.

Според финансиста правителството трябва да използва следващите години за трайно оздравяване на публичните финанси, вместо да разчита на временни данъчни мерки. Той подчерта, че устойчивите резултати изискват последователни реформи, предвидима икономическа политика и ограничаване на неефективните държавни разходи.