Съхраняването на българската национална идентичност, език и културни традиции в Унгария беше основна тема на среща между заместник-министъра на външните работи Христо Полендаков и застъпника на българската национална общност в унгарския парламент Симеон Варга. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

По време на разговора Полендаков подчерта значението на българската общност в Унгария като естествен мост между двете държави и изрази признателност за усилията за защита на нейните права и интереси.

Особено внимание беше отделено на ролята на българските училища, културните организации и самоуправленията, които допринасят за предаването на българския език, история и традиции на младите поколения.

Двамата обсъдиха и конкретни мерки за подкрепа на българската общност, насочени към нейното единство, развитие и по-активно участие в обществения живот на Унгария.

Полендаков даде висока оценка и на участието на българите в инициативите по повод Деня на българо-унгарското приятелство, който се отбелязва ежегодно на 19 октомври.

Празникът се утвърждава като символ на историческите връзки и добрите отношения между България и Унгария, отбелязват от външното министерство.

По повод тазгодишното отбелязване на празника външните министри на България и Унгария Велислава Петрова-Чамова и Анита Орбан откриха изложба, посветена на историята на къщата музей "Лайош Кошут".

От Министерството на външните работи подчертават, че подкрепата за българската общност в Унгария остава важна част от двустранните отношения и усилията за съхраняване на националната идентичност на българите зад граница.