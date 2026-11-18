"Всеки дрон, който навлезе в българските териториални води, трябва да бъде свалян, независимо от неговия произход". Това заяви лидерът на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов пред БНТ по повод продължаващите атаки срещу кораби в Черно море.

Според него президентът Илияна Йотова трябва да обмисли свикването на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), за да бъдат запознати парламентарно представените партии с наличната информация за инцидентите.

"Ударите в Черно море продължават, но когато имаш институция като КСНС, не е лошо той да се свиква. Най-малкото на парламентарно представените партии могат да им бъдат изнесени данни или могат заедно да обсъждат някакви мерки", коментира Каракачанов.

Бившият министър подчерта, че подобни срещи трябва да се използват за изясняване на фактите, а не за извличане на политически дивиденти. По думите му на закрит форум може да бъде представена информация, която да помогне за установяване на произхода на използваните дронове.

"Ако продължим на темата "войната в Украйна", "ситуацията в Черно море" да гледаме само в пъпа си и различните партии да се опитват да извличат временни политически дивиденти, ние проблема няма да го решим", заяви той.

Каракачанов настоя България да предприеме по-категорични мерки за защита на морското си пространство.

"Аз бих действал така – всеки един дрон, без значение какъв е, който навлезе в български териториални води, трябва да бъде свалян", подчерта лидерът на ВМРО.

Различна позиция относно отговорността за атаките изрази Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик". Според него Русия носи основната отговорност за опасната обстановка в региона.

Иванов призова България да последва примера на държавите от Балтийско море и да засили сътрудничеството със съюзниците си в НАТО за гарантиране на морската сигурност.

Каракачанов обаче оспори сравнението с Балтийско море и постави въпроса дали страната разполага с необходимите средства за противодействие на подобни заплахи.

Двамата изразиха различни оценки и за произхода на дроновете, като Каракачанов постави въпроса за възможни украински атаки, а Иванов посочи Русия като отговорна за ескалацията. В разговора не бяха представени доказателства, които да установяват извършителя на всеки отделен удар.

Според бившия военен министър продължаващите инциденти могат да нанесат сериозни щети на българския туризъм и икономика.

"Ако се опитаме да въведем ред в Черно море, трябва да си зададем въпроса имаме ли средства и възможности да го направим", заключи Каракачанов.