Американските военни ще третират като нарушители на блокадата всеки плавателен съд, който претоварва стоки в открито море от кораби, тръгнали от Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на документ на Централното командване на САЩ (CENTCOM). Срещу тези съдове ще бъдат предприемани ответни мерки.

Първоначално военноморската блокада върху износа на ирански петрол беше наложена от Вашингтон на 13 април. През юни тя беше вдигната заради предварително споразумение с Техеран, но след провала на договореностите беше възстановена на 14 юли.

В актуализираното си предупреждение от CENTCOM уточняват, че прехвърлянето на товар от един кораб на друг в открито море се счита за заобикаляне на блокадата, ако първият съд е натоварен в иранско пристанище или край бреговете на страната. Това правило важи в пълна сила, дори ако приемащият кораб никога не е навлизал в ирански води.

Заподозрените плавателни съдове подлежат на спиране, проверка на борда, промяна на курса и задържане, като могат да бъдат принудително върнати към иранското пристанище, откъдето е тръгнал товарът. При отказ да се подчинят незабавно на разпорежданията на патрулиращите сили, срещу екипажите могат да бъдат приложени принудителни мерки, включително употреба на сила според приложимото законодателство.

По данни на източници от сектора на корабоплаването и сигурността, цитирани от Ройтерс през октомври, въпреки блокадата от юли насам Техеран е успял да пласира ограничени количества втечнен природен газ и авиационно гориво. В същото време обаче износът на суров петрол от Иран остава почти напълно парализиран от месеци.