Иранската армия обяви, че е нанесла удар по системи на американските въоръжени сили, предназначени за изстрелване и насочване на дронове и ракети, разположени във военновъздушната база „Али Ас Салем“ в Кувейт. Информацията бе разпространена от Ройтерс, позовавайки се на иранска държавна медия.

Съобщението на Техеран идва, след като кувейтската армия обяви, че нейните сили за противовъздушна отбрана са отблъснали атака с вражески дронове. Военните власти в Кувейт обаче не предоставиха допълнителни подробности за инцидента.

Военновъздушната база „Али Ас Салем“ е сред стратегически важните военни съоръжения на САЩ в Близкия изток. Разположена е в пустинната част на Кувейт, на около 40 километра от границата с Ирак. Заради местоположението и инфраструктурата си базата има съществено значение за американското военно присъствие в Персийския залив.

Обектът се използва от американските въоръжени сили за логистична подкрепа, въздушни операции, транспортиране на военнослужещи и техника, както и за осигуряване на оперативни способности в региона. През годините базата се утвърждава като важен пункт за американската военна дейност в Близкия изток.

„Али Ас Салем“ има и историческо значение за американската армия. По време на войната в Персийския залив през 1991 г. съоръжението е сред военните обекти, използвани от иракските сили. След освобождаването на Кувейт то постепенно се превръща във важна част от американската военна инфраструктура в страната.

Базата разполага с писта и съоръжения за обслужване на военни самолети, складови площи и инфраструктура за поддръжка на различни военни операции. Присъствието на американски сили там е част от по-широкото военно сътрудничество между Вашингтон и Кувейт.

Значението на обекта нарасна допълнително на фона на напрежението в региона. Разполагането на системи за управление, изстрелване и насочване на безпилотни апарати и ракети превръща базата във важен елемент от американските отбранителни способности. Именно тези съоръжения са посочени от иранската армия като обект на последната атака.

Ударите срещу подобна инфраструктура имат значение не само за непосредствените военни операции, но и за сигурността на американското присъствие в целия Персийски залив.