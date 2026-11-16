Петролен танкер пламна край Ормузкия проток след удар със снаряд
При нападението няма пострадали
Петролен танкер пламна край изхода на Ормузкия проток, след като беше поразен от неидентифициран снаряд, съобщи Франс прес, позовавайки се на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO).
Инцидентът е предизвикал пожар на борда, но при нападението няма пострадали.
По данни на UKMTO служител по сигурността на кораба е докладвал, че ударът е предизвикал пожар в машинното отделение, а целият екипаж е в безопасност и невредим. От компанията за морска сигурност „Вангард“ (Vanguard) уточниха, че засегнатият плавателен съд е танкерът „ОН ФИНИКС“ (ON PHOENIX), плаващ под панамски флаг, като атаката е извършена на около 3 морски мили (5,5 км) от бреговете на Оман.
Инцидентът се случва на фона на противоречиви съобщения за сигурността в района.
По-рано днес иранските въоръжени сили обявиха, че три петролни танкера са се натъкнали на морски мини при опит да преминат през Ормузкия проток.
В същото време американското военно командване в Близкия изток наскоро увери в социалната платформа Екс, че основните морски коридори за корабоплаване вече са напълно прочистени от ирански мини.