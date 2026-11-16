Петролен танкер пламна край изхода на Ормузкия проток, след като беше поразен от неидентифициран снаряд, съобщи Франс прес, позовавайки се на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO).

Инцидентът е предизвикал пожар на борда, но при нападението няма пострадали.

По данни на UKMTO служител по сигурността на кораба е докладвал, че ударът е предизвикал пожар в машинното отделение, а целият екипаж е в безопасност и невредим. От компанията за морска сигурност „Вангард“ (Vanguard) уточниха, че засегнатият плавателен съд е танкерът „ОН ФИНИКС“ (ON PHOENIX), плаващ под панамски флаг, като атаката е извършена на около 3 морски мили (5,5 км) от бреговете на Оман.

Инцидентът се случва на фона на противоречиви съобщения за сигурността в района.

По-рано днес иранските въоръжени сили обявиха, че три петролни танкера са се натъкнали на морски мини при опит да преминат през Ормузкия проток.

В същото време американското военно командване в Близкия изток наскоро увери в социалната платформа Екс, че основните морски коридори за корабоплаване вече са напълно прочистени от ирански мини.